300 مصري يموتون بسببه يوميًا، جمال شعبان يكشف خطوات علاج ضغط الدم بدون أدوية

علاج الضغط المرتفع بدون أدوية، كشف الدكتور جمال شعبان، عن 7 خطوات يمكن من خلالها مرضى الضغط المرتفع أن يخفضوا من ارتفاع الضغط لديهم بدون أدوية، وخاصة أن الضغط المرتفع يوصف بـ "القاتل الصامت".

ضغط الدم المرتفع يسبب وفاة 300 مصري يوميًا



وأكد الدكتور جمال شعبان أن مرضى الضغط المرتفع في مصر يبلغ عددهم 30 مليون مريض، أي نحو ثلث الشعب المصري، مشيرًا إلى أن 300 مصري، ممن يعانون من الضغط المرتفع، يموتون يوميًا جراء إصابتهم بهذا المرض.

30 مليون مصري يصابون بضغط الدم المرتفع، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن علاج الضغط المرتفع بدون أدوية: “كيف تخفض ضغطك المرتفع بدون أدوية..٧ خطوات لازم تلتزم بها بانتظام (ليس بينها الكركديه)”.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن “الضغط هو القاتل الصامت، مصر بها حوالي ٣٠ مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع، حوالي ٣٠٠ مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم”.

7 خطوات لخفض ضغط الدم بدون أدوية



ولخفض ضغط الدم المرتفع بدون أدوية، قال جمال شعبان:

١-ممارسة الرياضة على الأقل نص ساعة يوميًا ٥ أيام في الأسبوع، يعني ساعتين ونصف أسبوعيًا النظام.

٢-النظام الغذائي نحن قوم نحب العيش والملح وكلاهما يرفع الضغط لأن العيش غني بالملح احتياجاتنا من الملح لا تزيد عن ملعقة صغيرة يوميًا، ٢ونص جم، معظمها موجود في الخضراوات؛ فلا داعي لوضع الملاحة علي طاولة السفرة، الأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات غنية جدا بالملح يجب تجنبها.

زيادة الملح في الطعام يسبب ضغط الدم المرتفع، فيتو



٣-تقليل الوزن تقليل الوزن بنسبة ٥٪ يساعدك علي ضبط ضغط الدم المرتفع، أما إذا نجحت في خفض الضغط ١٠% ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF، اتبع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا أفضل الأعمال أدومها وإن قل لا تغتر بالانخفاض السريع في الوزن.

٤-الإقلاع عن التدخين لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن، سيجارة واحدة تساوي ١٠ سجائر، لأن ٨٠٪ من التأثير المدمر يكمن في أول سيجارة.

٥-تجنب الكحوليات

٦-تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين

٧-السلام النفسي والرضا

وفاة الملايين سنويًا من ضغط الدم المرتفع

وكانت الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم قد كشفت عن بعض الحقائق حول معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين المصريين، مؤكدة أن المصريين أعلى شعوب العالم استخدامًا لملح الطعام الذى يتسبب فى ارتفاع الضغط، وحذرت الجمعية من استخدام الملح بكثرة في الطعام.

أجهزة قياس ضغط الدم غير دقيقة، فيتو



وأشارت الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم أن 80٪ من أجهزة الضغط لا تعطي قياسات دقيقة، ومعظمها غير صالح للاستخدام، حسبما أكدت دراسة ميدانية أجرتها الجمعية بشأن الإصابة بضغط الدم المرتفع، محذرة من قياسات ضغط الدم المضللة، التي تعود بالضرر على المريض.

وأكدت دراسة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم أن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين المصريين تصل إلى 30٪ (أكثر من ٣٠ مليون مصري)، وأن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وفاة الملايين من الأشخاص سنويًا في جميع أنحاء العالم بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 عامًا.

وأوضحت الدراسة أن علاج ضغط الدم المرتفع يؤخذ مدى الحياة، ونصحت بعدم التوقف عن تناول العلاج فور انخفاض الضغط، مؤكدة أن ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض فهو قاتل صامت، وأن معدل ضغط الدم الطبيعي يبدأ من 90/60 إلى 140/90، ولذا فإن ضغط الدم المساوي لـ 90/60 والذي يُعالج علي أنه هبوط في الضغط ليس صحيحا بل يمكن أن يضر بالمريض.



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