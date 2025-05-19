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محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات بأولاد صقر

محافظ الشرقية يطمئن
محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذأعمال المشروعات بأولاد صقر

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من محمد السواح عبدالله رئيس مركز ومدينة اولاد صقر على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بتكلفة 15 مليون و٦٣٠ ألف جنيها بمحافظة الشرقية. 

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تكليف بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة 

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية أن المحافظ كلف رئيس مركز اولاد صقر بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

تنفيذ أعمال تجميل البرين الأيمن والأيسر لترعة حانوت 

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة أولاد صقر أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تم تنفيذ أعمال تجميل البرين الأيمن والايسر لترعة حانوت وامام المدرسة الثانوية  بطول 200م تقريبًا   بالاضافة الى  انشاء حوائط خرسانية وتوسعة مقر الحملة الميكانيكية وتوريد ادوات ومهمات إنارة وكشافات وكذا توريد اجهزة كمبيوتر بمشتملاتها  مع رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة   وكذلك  تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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