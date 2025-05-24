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أسعار الدواجن اليوم السبت 24-5-2025 في الفيوم

الدواجن، فيتو
الدواجن، فيتو

 استقرت  أسعار الفراخ  البيضاء إنتاج المزارع في محافظة الفيوم، اليوم السبت، عند أسعار الأمس، وتراوحت الأسعار ما بين  85 و95 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيه.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 95 جنيها، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.


 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

 وتراوح سعر كيلو البانيه 200  و205 جنيهات وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 108 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس 145 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيه، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

 

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

 وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواى الفيوم.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 24-5-2025

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 24 مايو 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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