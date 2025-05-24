السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (664) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومة الغضب

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الصفحة الاولى من العدد (664) لجريدة فيتو

عصام كامل يكتب: مصر  هى مصر..أبيَّة عصيَّة

أهداف الأهلى فى مونديال الأندية 2025

حكومة الغضب

اقتصاديون: تتبنى قرارات عشوائية تقود إلى نتائج غير محسوبة

برلمانيون: تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وتعمل ضد الشعب

حزبيون: تخالف الدستور فى الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية

تصويب المسار يبدأ من الاعتماد على ذوى الكفاءة والتخطيط السليم وترتيب الأولويات وعدم تكرار الأخطاء

السوق السوداء تحتكر الأدوية المنقذة للحياة

ورطة التعليم العالى مع طلاب الثانوية العامة “المزدوجة”

بعد استجابة الرئيس لمبادرة “فيتو”

3 محاور رئيسية لإدراج الذكاء الاصطناعى فى المناهج التعليمية

حاصد البوكر العربية لـ «فيتو»:

دور النشر المصرية رفضت «صلاة القلق»..ولا أقارن ببهاء طاهر

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