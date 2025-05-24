9 انتصارات، ماذا قدم بيراميدز قبل مواجهة صن داونز بنهائي دوري الأبطال؟

قدم فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق مشوارا رائعا بدوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية 2025 قبل مواجهة صن داونز اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



مشوار بيراميدز قبل مواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا



وخاض فريق بيراميدز 14 مباراة قبل مواجهة اليوم بنهائي دوري ابطال افريقيا منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات بدور المجموعات ومباراتين بربع النهائي ومثلها بتصف النهائي.

فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وهزم في مباراتين.

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 _0 و3_1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب بهدف لكل فريق وفاز في موقعة الإياب 3 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

وجاءت مبارياته كالتالي

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

وخاض بيراميدز مباراتين بدور ربع النهائي امام الجيش الملكي فاز بالذهاب 4-1 وخسر في الاياب 2-0

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4_3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب."

وخاض بيراميدز مواجهتين بنصف النهائي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي تعادل في الاولي سلبيا وفاز في الثانية بالقاهرة 3_2

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لموقعة الإياب بالقاهرة من أجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة والذي عقد امس بأحد فنادق مدينة بريتوريا تم التأكيد على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ٥٠ ألف متفرج.

صن داونز بالأصفر وبيراميدز بالأزرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام صن داونز

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

بيراميدز يفتقد فتحي وايحولا

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي مصطفى فتحي وصديق إيجولا في مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا بسبب معاناته من ارتشاح في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة الإياب في القاهرة.

وفي المقابل، ورغم سفر مصطفى فتحي مع البعثة إلا أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه للقاء النهائي وفق برنامج علاجي مكثف.

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