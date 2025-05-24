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صراع المربع الذهبي، موعد مباراة المصري والبنك الأهلي والقناة الناقلة

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يلتقي فريق البنك الأهلى ونظيره فريق المصرى البورسعيدى مساء اليوم السبت فى صراع الفريقين علي خطف المركز الرابع بالمربع الذهبي ببطولة الدورى المصرى الممتاز والمؤهل إلى المشاركة بالكونفيدرالية.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي والقناة الناقلة 

ويحل فريق البنك الأهلى ضيفا علي نظيره فريق المصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية ببطولة الدورى المصرى الممتاز

وتذاع مباراة المصري والبنك الأهلي علي قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز 

مباراة المصري ضد البنك الأهلي

مواجهة اليوم حاسمة بشكل كبير في تحديد المركز الرابع بالدوري المصري وكلا الفريقين يسعي للفوز في ظل المنافسة القوية بينهما على المركز الرابع في الجدول هذا الموسم من أجل المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ترتيب المصري والبنك الأهلي 

ويحتل البنك الأهلى حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما يأتي المصرى في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

الظهور الأول لميمي عبد الرازق

تعتبر مباراة اليوم هي الظهور الأول لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى البورسعيدي بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

ويأمل طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مواصلة تألقه وتحقيق الفوز وحسم المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة بنسبة كبيرة.

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