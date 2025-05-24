السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز في مهمة صعبة أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباراة صن داونز وبيراميدز 

يسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه. 

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز 

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

قائمة بيراميدز برحلة جنوب أفريقيا 

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٦ لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال.
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صن داونز وبيراميدز دوري أبطال أفريقيا هائي دوري ابطال افريقيا بيراميدز صن داونز

مواد متعلقة

نهائي دوري أبطال أفريقيا على صفيح ساخن.. إعلان الطوارئ بصفوف بيراميدز.. يورتشيتش يتغزل في السماوي ويشكو عدم الدعم.. الجباس يعد باللقب.. والكاف يحذر من التأخير بسبب نفاد التذاكر

قبل مواجهة الغد بنهائي دوري الأبطال، صن داونز يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية

نهائي دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته على استاد لوفتس فيرسفيلد (صور)

دودو الجباس: لقب أفريقيا هدف لاعبي بيراميدز مهما كانت التحديات (فيديو وصور)

يورتشيتش: بيراميدز يلعب نهائي 3 بطولات في 10 أيام و مسئولو الكرة يتجاهلونه (فيديو )

ماذا يرتدي صن داونز وبيراميدز؟ تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري الأبطال (صور)

بيراميدز يختتم استعداداته اليوم لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال

يورتشيتش وقائد بيراميدز يتحدثان عن مواجهة صن داونز اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

73 ألفا و947 طالبا بالصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم امتحان الرياضة البحتة والعامة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار الرقاق استعدادا لعيد الأضحى

صور فضائية تكشف حجم "الكارثة" التي أغضبت زعيم كوريا الشمالية

نيللي كريم وكزبرة والبحراوي، كيف خرج تامر حسني عن المألوف في حفله بالقاهرة الجديدة (فيديو)

"أنا عائد"، كلوب يفاجئ جماهير ليفربول قبل ليلة الاحتفال بلقب الدوري (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية