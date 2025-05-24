نهائي دوري أبطال أفريقيا على صفيح ساخن.. إعلان الطوارئ بصفوف بيراميدز.. يورتشيتش يتغزل في السماوي ويشكو عدم الدعم.. الجباس يعد باللقب.. والكاف يحذر من التأخير بسبب نفاد التذاكر

دوري أبطال أفريقيا، يدخل فريق بيراميدز تحديا جديدا وصعبا امام نظيره صن داونز، غدا السبت، في مواجهة هامة ومرتقبة في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

وعُقد اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا الاجتماع الفني لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وتم خلال الاتفاق على ترتيبات مباراة ذهاب النهائي حيث تم التأكيد على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ٥٠ ألف متفرج.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

مدرب بيراميدز فخور بلاعبيه

وقال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بتواجد فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة خصم عملاق مثل صن داونز مشددا على أن وصول بيراميدز للنهائي هو مكافأة له وللاعبيه ولكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول طوال الموسم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر في القارة ويلعب فيها عمالقة أفريقيا بعد أقل من ٧ سنوات فقط على تأسيس النادي، وفي ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، هي معجزة بكل المقاييس ولم يكن أحد يتوقع للفريق ذلك، ولكنه يؤمن بلاعبيه وقدرتهم على الفوز باللقب رغم صعوبة وقوة المنافس الأكثر خبرة في البطولة، موضحا أن مباراة صن داونز هي أكبر تحدي طوال مشواره كمدرب مع كرة القدم.

مدرب بيراميدز يشكو تجاهل اتحاد الكرة

وانتقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ما يتعرض له فريقه، مشددا على أنه لا يلقى أي دعم من المنظومة الرياضية في مصر.

وأضاف، أن بيراميدز ينافس على كل الجبهات وخلال ١٠ أيام فقط يلعب ٣ نهائيات في ٣ بطولات، وسيكون لأول مرة في التاريخ يلعب بنهائي أبطال إفريقيا ولديه مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال

وشدد على أن بيراميدز لا يجد الدعم من أحد إلا من إدارته وثقة لاعبيه وفخرهم بأنفسهم وقدرتهم على حصد البطولات



المران الأخير لـ بيراميدز

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران الرئيسي على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة، واستمر لمدة ساعة كاملة وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسمح فيه بحضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية بجانب تقسيمة في منتصف الملعب لتجربة خطة اللعب والتشكيل الذي سيخوض اللقاء الهام، بحثا عن نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

لاعب بيراميدز يعد باللقب

وعبر دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته وشعوره بالفخر الشديد بالتواجد هو وزملائه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الفريق القوي صن داونز الذي يعد واحدا من أقوى فرق قارة أفريقيا، ولكن في النهاية بيراميدز رغم حداثة عهده وصل إلى هذه المرحلة الحاسمة ويسعى لأن يكون بطلا للبطولة الأقوى في القارة السمراء.

تصريحات دودو الجباس

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق نجح في تقديم نفسه بصورة رائعة هذا الموسم في جميع البطولات ولديه حافز قوي لأن ينهي موسمه بشكل مثالي، وأمامه الفرصة للتتويج بثلاث بطولات خلال ١٠ أيام وهو ما يمثل حافزا كبيرا للاعبين والكل يشعر بحجم المسئولية والمكانة التي سيصل إليها بيراميدز إذا حقق تلك البطولات.

دودو الجباس أكد أن الفريق كل مباراة يلعبها يحصل على الثقة والخبرة المطلوبة ومن الرائع مواجهة أندية كبيرة في القارة الأفريقية، وبيراميدز له أن واجه أندية جنوب أفريقية أكثر من مرة وكذلك واجه صن داونز وتعادل معه هنا في بريتوريا، موضحا أن الخصم مختلف تماما عن أورلاندو الذي أزاحه بيراميدز في طريقه للنهائي، لأن صن داونز أقوى وأكثر خبرة في دوري الأبطال ولعب النهائيات، ويتوقع أن تكون مواجهة غاية في القوة أمام منافس قوي.

وأوضح الجباس أن اللاعبين في مرحلة حاسمة في مشوارهم ولديهم الحافز الكبير لتحقيق لقب أقوى بطولة في أفريقيا، ولن ينشغل اللاعبون بما يحدث في الدوري وآخر مباراة والتركيز منصب بالكامل على مواجهة النهائي القاري.

القيمة السوقية لفريق صن داونز وبيراميدز

وبتفوق فريق صن داونز علي نظيره بيراميدز من حيث القيمة السوقية بناء علي موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق صن داونر الجنوب أفريقي 35.48 مليون بورو في حين تبلغ القيم السويقية لفريق بيراميدز 19.98 مليون يورو.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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