السبت 24 مايو 2025
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هدوء وانضباط بلجان امتحانات صفوف النقل في الدقهلية (صور)

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

 يواصل الطلاب بمديرية التربية والتعليم في الدقهلية، أداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2025.

 ويؤدي طلاب صفوف النقل الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، ومنهم الثالث الابتدائي، الرابع الابتدائي، السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي، والثاني الثانوي.

 اختباراتهم وسط أجواء تربوية هادئة ومنظمة وحرصت المدارس على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الخاصة بسير الامتحانات..

 

انضباط اللجان وتعاون جميع الأطراف المعنية بالعملية الامتحانية

 هذا وقد تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سير الامتحانات من خلال تقارير غرف العمليات بالإدارات والمتابعة الميدانية لقيادات الإدارات التعليمية مشيدًا بانضباط اللجان وتعاون جميع الأطراف المعنية بالعملية الامتحانية.

اجتهدوا ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد

 ووجه وكيل تعليم الدقهلية  نصيحة هامة لأبنائه الطلاب:"اجتهدوا ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد فكل مجتهد له نصيب وثقوا بأن الجهد والمثابرة هما طريق التفوق الحقيقي أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".

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الحفاظ على التركيز والهدوء وعدم الإنشغال

 وأكد أهمية الحفاظ على التركيز والهدوء وعدم الانشغال بأي مؤثرات خارجية والحرص على الأداء الجيد استعدادًا للمرحلة القادمة.

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