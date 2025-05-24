غرف عمليات التعليم تتابع امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالوادي الجديد

تباشر غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وغرف العمليات الفرعية بمراكز المحافظة الخمس، اليوم السبت، أعمالها لمتابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 / 2025، لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن امتحانات صفوف النقل بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم الوادى الجديد، تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر فى متابعة الامتحانات وانتظام طلاب المحافظة بمقار اللجان وحصر حضور وغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وشدد وكيل الوزارة على الجميع بضرورة الالتزام بكافة القوانين والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو السادة القائمين على العملية الامتحانية. بالإضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل اللجان فى المواعيد المحددة سواء بالفترات الصباحية أو المسائية، مع الإلتزام بغلق أبواب المدرسة أيضًا فى المواعيد المحددة، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

أما بالنسبة لتقدير الدرجات، فقد وجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة التأكيد على السادة المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه. متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

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