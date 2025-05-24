السبت 24 مايو 2025
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محافظات

طلاب صفوف النقل بالدقهلية يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الدينية

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

يؤدي اليوم السبت صفوف النقل للمرحلة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة الدقهلية.

 

طلاب الصف الثالث الابتدائي 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي وعددهم 118 ألفًا و262 اليوم السبت، امتحان اللغة الأجنبية في ساعة ونصف، وتربية دينية في ساعة ونصف.

والأحد يؤدي الصف الثالث الابتدائي امتحان اللغة العربية في ساعتين ونصف.

 

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي وعددهم 131 ألفًا و198 امتحان العلوم في ساعة ونصف، ومادة الـ ict في ساعة ونصف.

الإثنين مادة الرياضيات في ساعة ونصف، والمهارات المهنية في ساعة ونصف.

الثلاثاء الدراسات الاجتماعية في ساعة ونصف ولغة أجنبية في ساعة ونصف.

 

الصف السادس 

ويؤدي طلاب الصف السادس امتحان  مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية في ساعة ونصف لكل منهما

الأحد مادتي الرياضيات والمهارات المهنية في ساعة ونصف لكل منهما.

الاثنين مادة اللغة العربية في ساعتين ونصف والتربية السنية في ساعة ونصف.

الثلاثاء مادتي العلوم وict في ساعة ونصف لكل منهما.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

وكان اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.
 

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.
 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أولتعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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