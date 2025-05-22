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وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة عمليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالدقهلية، فيتو

ترأس المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم  في محافظة الدقهلية اليوم الخميس، غرفة عمليات امتحانات الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي).

صرح الرشيدي بأنه قد أدي اليوم 49717 طالبا وطالبة الامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالدقهلية.

وأوضح مدير المديرية أن أعداد الطلاب المتقدمين لـامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 موزعين على تخصصات التعليم الفني الصناعي 27749  طالبا وطالبة.

التعليم الفني التجاري 16839 طالبا وطالبة

التعليم الفني الفندقي  1318 طالبا وطالبة

التعليم الفني الزراعي 3811 طالبا وطالبة

بإجمالي 49717 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة يؤدون الامتحان في 178 لجنة امتحانية تقع في 17 إدارة تعليمية.

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