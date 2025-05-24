انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في شمال سيناء

انطلقت اليوم السبت في محافظة شمال سيناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في جميع الإدارات التعليمية.

وتنتهي امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية يوم 29 مايو، كما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية اليوم وتنتهي 4 يونيو.

وبدأت اليوم ايضًا امتحانات النقل للمرحلة الثانوية وتنتهي 13 مايو من نفس الشهر كما تبدأ امتحانات التعليم الفني بداية من يوم 3 مايو وحتى 13 مايو من نفس الشهر.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم عن جاهزية مدارس المحافظة لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.

وأكد أن الإدارات التعليمية بالمحافظة انتهت من أعمال تجهيز الكنترول، والانتهاء من توزيع أعمال الامتحانات، كما تم تجهيز المدارس من سلامة الإضاءة والتهوية داخل الفصول،ومطابقة الأثاث المدرسي للمواصفات التربوية وأن يكون مناسبًا للمرحلة العمرية للطلاب، بما يضمن لهم بيئة آمنة ومريحة أثناء أداء الامتحانات.

ويبلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية (44639) طالبا وطالبة، وصفوف النقل للمرحلة الإعدادية بلغ إجمالي عدد الطلاب ( 21777) طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة الصف الأول والثاني(12090) طالبا وطالبة.

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