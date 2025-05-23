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انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية

قافلة الواعظات في
قافلة الواعظات في الدقهلية، فيتو

انطلقت قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وكان الحديث: بعنوان "بين حج التطوع وفك الكرب".

 

 

وزارة الأوقاف تهتم بالمرأة بانطلاق قوافل الواعظات

وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالمرأة وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.

 

 

 

 

تتم قوافل الواعظات تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف  الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة أوقاف الدقهلية

 

وكانت أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف  (القاهرة - الجيزة – الشرقية - الغربية -أسيوط - دمياط - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا)، اليوم الجمعة، الموافق 20 من ديسمبر 2024، بعنوان "ظاهرة التسرب من التعليم.. أسبابها وسبل التصدي لها".

 

وتم استقبال الواعظات بحفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. 

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

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