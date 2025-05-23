البابا تواضروس: شباب أمريكا قدموا نموذجا رائعا لخدمة الكنيسة والوطن

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال استقباله في المقر البابوي بالقاهرة مجموعة من خدام إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية: «نحن فخورون بهذا الجيل الجديد الذي يحمل رسالة محبة حقيقية وروح خدمة نابعة من القلب تجاه وطنه وأمته، وهو مثال حي على إيمانهم وحرصهم على المشاركة الفعلية في بناء الكنيسة والمجتمع».

الرسالة المسيحية

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن زيارة هؤلاء الشباب ليست مجرد رحلة عادية، بل تجسيد عملي للرسالة المسيحية التي تدعو إلى العطاء والبذل من أجل الآخرين، مشيدًا بحماسهم والتزامهم في تقديم الدعم التعليمي والتوعوي في عدد من قرى الوجه القبلي، حيث تركوا أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الأسر والأطفال الذين استفادوا من برامجهم المختلفة.

وأوضح البابا تواضروس أن هذه المبادرات تعكس عمق العلاقة بين الكنيسة القبطية في الخارج ووطنها الأم، وتؤكد على أهمية التواصل المستمر والتعاون البنّاء من أجل تعزيز دور الكنيسة في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية في مصر.

وكانت مجموعة الشباب قد زارت مصر الأسبوع الماضي برفقة الأب القس چيروم مكسيموس كاهن إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، حيث قاموا بتنفيذ عدد من الخدمات التعليمية والتوعوية في الكنائس بقرى الوجه القبلي، بالإضافة إلى استغلال زيارتهم للوطن في التعرف على المعالم الأثرية والتاريخية التي تبرز التراث القبطى العريق، وزيارة عدد من الكنائس والأديرة القديمة.

وفي ختام اللقاء، قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الهدايا التذكارية لشباب الإيبارشية، كما منحهم جواز سفر مكتب «HIGH»، وهو المكتب الجديد الذي تم إنشاؤه بقرار من المجمع المقدس في جلسته المنعقدة في مارس 2024، ويختص المكتب بالتنسيق بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في مصر، تحت شعار «Hands in God's Hand».

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة ومكتب «HIGH»، في مسعى لتعزيز روح الخدمة بين أبنائنا في الخارج ودعم المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى رعاية خاصة، مما يعكس وحدة الكنيسة القبطية في كل مكان وحرصها على الحفاظ على تراثها وروحها الخدمية عبر الأجيال.

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