الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

شهدت مدينة قليوب بالطريق البطيء مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية، وإصابة أحدهما بعدة إصابات متفرقة بالجسد، تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة خلافات عائلية بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من الرائد أحمد الشامى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد أحمد الشامى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، حدوث مشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء بين طرفين، طرف أول ويدعى "إبراهيم.س.ا"، وطرف ثانى 4 أشخاص قاموا بالتعدى علي الطرف الاول بالأسلحة البيضاء، وإصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب عبدالحميد جندية والنقيب فؤاد جمال كوش والنقيب مصطفي الشريف والنقيب محمد خضر معاونى رئيس المباحث تم ضبط الطرفين، والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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