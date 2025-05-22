الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء أركان حرب الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  بروتوكول تعاون مشترك فى مجالات التعليم والبحث العلمى والبيئة وخدمة المجتمع.

رئيس جامعة بنها الأهلية: حريصون على إعداد كوادر شبابية تستطيع قيادة المستقبل

المصلون يؤدون صلاة الجنازة على شقيق الرئيس السابق عدلي منصور

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية


وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والاجهزة العلمية والمعامل المركزية بجامعة بنها، والجهاز وذلك لإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة والتدريب بين الباحثين فى المجالات المشتركة بينهما، بالإضافة إلى طرح مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة بين الباحثين لتشجيع التعاون بين الجهتين وعمل خطة بحثية لخدمة تنمية البيئة والمجتمع.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجامعة والجهاز فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف زيادة الوعي والمعرفة لدى الباحثين وتأهيلهم لسوق العمل.
من جانبه أعرب اللواء الحسين فرحات محمد عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها لما تتمتع به الجامعة من تعاون دولى واسع مع العديد من المؤسسات البحثية والتعليمية المرموقة فى جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الجهاز  يُولي أهمية خاصة للتدريب العملي في كافة أنواع الاستزراع السمكي والمجالات المرتبطة به، وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال التعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية من اجل تحقيق ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها الاهلية ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين بالقليوبية وهندسة بنها

رئيس جامعة بنها الأهلية: حريصون على إعداد كوادر شبابية تستطيع قيادة المستقبل

جامعة بنها: حريق المستشفى الجامعي محدود ولم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية

إخماد حريق اندلع بوحدتي تكييف في مستشفى بنها الجامعي

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بدون ألقاب للزمالك، رقم قياسي للأهلي مع الكأس القديم لدوري أبطال إفريقيا

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية