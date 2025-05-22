وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء أركان حرب الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بروتوكول تعاون مشترك فى مجالات التعليم والبحث العلمى والبيئة وخدمة المجتمع.

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية



وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والاجهزة العلمية والمعامل المركزية بجامعة بنها، والجهاز وذلك لإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة والتدريب بين الباحثين فى المجالات المشتركة بينهما، بالإضافة إلى طرح مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة بين الباحثين لتشجيع التعاون بين الجهتين وعمل خطة بحثية لخدمة تنمية البيئة والمجتمع.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجامعة والجهاز فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف زيادة الوعي والمعرفة لدى الباحثين وتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه أعرب اللواء الحسين فرحات محمد عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها لما تتمتع به الجامعة من تعاون دولى واسع مع العديد من المؤسسات البحثية والتعليمية المرموقة فى جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الجهاز يُولي أهمية خاصة للتدريب العملي في كافة أنواع الاستزراع السمكي والمجالات المرتبطة به، وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال التعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية من اجل تحقيق ذلك.

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