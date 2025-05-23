ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الواجهة الشاطئية لكورنيش النيل بالمحافظة وفرص إتاحة خدمات إضافية على طول كورنيش النيل بمدينة بنها.

متنفس للأهالي ولخلق فرص عمل،محافظ القليوبية يبحث إتاحة خدمات إضافية للمواطنين على كورنيش النيل.

حضر الاجتماع كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود القوني، وكيل وزارة الري، والمهندس سعد جرجس، مدير حماية النيل، والدكتورة هبه عبد العزيز - الدكتورة شيماء الشربيني - الدكتورة مروة ممدوح عن معهد بحوث الري والمهندس عادل توفيق من شركة الكراكات المصرية والمهندسة عبير سامي والمهندس محمد الهمشري.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة القليوبية لتحويل كورنيش نهر النيل إلى وجهة حضارية ومتنفس لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الجذب السياحي.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول عدد من المقترحات والمشروعات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لنهر النيل في التنمية الشاملة للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة جزء من رؤية الدولة الشاملة لتعظيم استغلال المواجهات الشاطئية على طول نهر النيل لخدمة المواطنين، مما يحول النيل إلى متنفس حضاري لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وبما يتوافق في المقام الأول مع قوانين واشتراطات ومعايير وزارة الري للحفاظ على مجرى النيل والمتطلبات البيئية.وتم الاتفاق على التنسيق المستمر مع وزارة الري للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الأعمال.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مقترحًا لتطوير مدينة القناطر الخيرية، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية متميزة تحافظ على بعدها التاريخي والثقافي، لتصبح نموذجًا للتنمية المتكاملة والمستدامة. يهدف هذا التطوير إلى تحسين المظهر الجمالي للكورنيش والواجهة النيلية من خلال زراعة الأشجار وإنشاء مساحات خضراء وتوفير أماكن للجلوس والاسترخاء، مما يجذب السياح المحليين والأجانب ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع السياحة والخدمات.

تطوير جزيرة مقابلة للمرحلة الثالثة لكورنيش مدينة بنها



وتناول الاجتماع أيضًا دراسة إمكانية تطوير إحدى الجزر المقابلة للمرحلة الثالثة لكورنيش مدينة بنها الجاري إنشاؤه.

يهدف هذا المشروع إلى تحويل هذه الجزيرة، إلى مكان حضاري مزود بـ"لاندسكيب" خفيف يتماشى مع مناسيب النيل، مما يكمل الوجه الحضاري للممشى ويعزز المظهر العام للمنطقة.

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