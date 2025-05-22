قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالسجن المؤبد لمشرف، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقًا بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه أمام الدائرة الخامسة جنايات، لاتهامه بقتل شخص بشومه، ثأرا لمقتل والدته، وأثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

قتل شخص ثأرا لوالده، السجن المؤبد لمشرف القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.

إحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "عبد الحليم ع ع م" السن: ٣٥ سنة - مشرف - مقيم: قلما، مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم ۸۲ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢/ ١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه عبد الله إبراهيم عبد الرحمن، بأنه على إثر خلافات سابقة عقد العزم وبيت النية على قتله بباعث الثأر لمقتل والدته وأعد لهذا الغرض آداه بطشه عصا خشبية وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بضربة من العصا المار بيانها أستقرت برأسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



واختتم أمر الإحالة أنه أحرز أداة مما تستخدم في الأعتداء علي الأشخاص عصا خشبية دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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