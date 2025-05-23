خلاف مع الجيران منذ عام، إصابة عامل بطلق خرطوش في القليوبية

أصيب عامل بطلق ناري خرطوش بالكتف والصدر بقرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية في مشاجرة بسبب خلافات الجيزة منذ عام.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة عامل بطلق ناري خرطوش بالكتف والصدر بقرية طنط الجزيرة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة رمضان. ع. ح عامل 59 سنة مقيم بعزبة الحوفى التابعة لقرية طنط الجزيرة بمدينة طوخ بطلق ناري خرطوش فى الكتف والصدر وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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