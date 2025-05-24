الطماطم تعاود الجنون بارتفاعات قياسية.. ملكة الفواكه تستعد لغزو الأسواق.. شعبة الخضراوات والفاكهة: توضح حالة السوق قبل عيد الأضحى.. وتزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

خالفت الطماطم سرب الانخفاضات الملحوظة في أسعار الخضار والفاكهة، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، إذ سجلت أسعار الطماطم ارتفاعات ملحوظة لتصل لـ 15.5 جنيه في سوق العبور للجملة،في ظل الانخفاضات الملحوظة في أسعار الفاكهة الصيفية، والاستعداد لاستقبال موسم المانجو الذي ينتظره المواطنين.

سعر الخضار والفاكهة

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، وموعد انخفاض سعرها، إضافة إلى هل تواصل الفاكهة الصيفية الانخفاض في أسعارها، ومتى يبدأ موسم المانجو؟ الإجابات على هذه الأسئلة نستعرضها في السطور الآتية:

سعر كيلو الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق

البداية؛ مع سعر الطماطم التي بدأت مسارها السعري الصاعد في منتصف أبريل الماضي، لترتفع من معدلات 5.5 جنيه في سوق الجملة إلى 15.5 جنيه يوم الخميس 22 مايو 2025، التي أرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أسباب الارتفاع إلى الفجوة التي تحدث مع إنتهاء إنتاجية عروات الشتاء وبدء طرح العروات الصيفية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

موعد انخفاض سعر الطماطم بالأسواق

وقال «النجيب»: إن هذه الفجوة تؤثر على الكميات المعروضة في الأسواق من الطماطم، متوقعًا أن تبدأ أسعار الطماطم في العودة لمعدلاتها السعرية الطبيعية خلال 20 يومًا، مع توالي طرح إنتاجية محاصيل محافظات البحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، وبعد ذلك سيتم طرح إنتاجية عروات محافظتي المنيا والفيوم الصيفية، وكل هذا الإنتاج سيساهم في زيادة المعروض من الطماطم وبالتالي انخفاض الأسعار.

سعر الفاكهة اليوم

انخفاضات ملحوظة في أسعار الفاكهة الصيفية

وفيما يخص سعر الفاكهة الصيفية، أشار إلى أنها شهدت انخفاضات ملحوظة في الأسواق، ومتوقع لها المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة ارتفاعات كبيرة لبعض الأصناف، وخاصة العنب والخوخ والمشمش والبطيخ والكانتلوب.

سعر الفاكهة اليوم

أبرز الانخفاضات في أسعار الفاكهة الصيفية

وعن أبرز الانخفاضات في أسعار الفاكهة الصيفية؛ أوضح «النجيب» أنها كالأتي:

سعر الفاكهة اليوم

انخفاض أسعار المشمش في الأسواق

تراجعت أسعار المشمش لتتراوح بين 40 و50 جنيهًا في أسواق التجزئة، مقابل أسعار تتراوح بين 90 و100 جنيه خلال الفترة الماضية.

سعر الفاكهة اليوم

انخفاض أسعار الخوخ في الأسواق

تراجعت أسعار الخوخ ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا في سوق التجزئة، مقابل أسعار تراوحت بين 60 و70 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، وكان الخوخ قد سجل في بداية الموسم نحو 120 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار العنب اليوم في الأسواق

انخفضت أسعار العنب ليتراوح بين 45 و60 جنيهًا في أسواق الجملة، ويتراوح سعر العنب في أسواق التجزئة بين 75 و80 جنيهًا، وذلك مقابل أسعار كيلو العنب التي تراوحت من 130 إلى 140 جنيهًا في بداية الموسم.

سعر الفاكهة اليوم

انخفاض أسعار البطيخ في الأسواق

تراجعت أسعار البطيخ تراجعًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، ليبدأ سعر البطيخ من 40 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا للبطيخة.

انخفاض أسعار الكانتلوب في الأسواق

انخفضت أسعار الكانتلوب ليتراوح من 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار التفاح اليوم في الأسواق

أما التفاح البلدي، فتوقع «النجيب» استمرار انخفاضه خلال الفترة المقبلة، إذ بدأت الانخفاضات في أسعار التفاح البلدي ليتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم

فمتى يبدأ موسم المانجو 2025؟

وبالانتقال إلى ملكة الفواكه الصيفية، التي ينتظر المواطنين بدء موسمها، أوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة؛ أن بالفعل بدأ طرح بشائرمحاصيل المانجو في أسواق الجملة خلال شهر مايو الجاري.

سعر المانجو اليوم

انخفاض أسعار المانجو البلدي في سوق العبور

وأشار إلى أن سعر المانجو انخفض رغم أنه في بداية موسمه مقارنة ببداية طرحها في هذا الشهر، إذ تراجعت أسعار المانجو البلدي نحو 15 جنيهًا في سوق العبور، متوقعًا انخفاضات في أسعار المانجو؛ مع بدء طرح محاصيل المانجو لعدة أنواع سيساهم مع غزارة الإنتاج؛ وزيادة المعروض من المانجو خلال الفترة المقبلة.

سعر المانجو اليوم

المانجو المطروحة حاليًا موجهة إلى محلات العصائر

وأضاف أن المانجو المطروحة في الأسواق حاليًا ليست لشراء المواطنين وتناولها «ليست للأكل»، بل موجهة إلى محلات العصائر، إذ يقوم أصحاب محلات العصائر بشراء المانجو الخضراء لتخزينها من أجل الاستخدام طوال العام.

سعر المانجو اليوم

موسم المانجو الفعلي للمواطنين يبدأ الشهر المقبل

وتابع: أن موسم المانجو الفعلي للمواطنين، سيبدأ خلال شهر يونيه المقبل، مع طرح المانجو المنتجة في محافظة الإسماعيلية، وباقي المحافظات المنتجة للمانجو في الأسواق.

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