لعشاق ملكة الفواكه الصيفية، أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

أسعار المانجو اليوم في الأسواق، بدأ طرح ملكة الفواكه الصيفية في أسواق الجملة، بالتزامن مع قرب موسم المانجو الذي يصل ذروته في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، إلا أن أسواق الجملة استقبلت بشائر المانجو خلال أول يومين من مايو الجاري.

سعر المانجو اليوم في الأسواق

موسم المانجو يبدأ من يونيه إلى سبتمبر من كل عام

وتتعدد أنواع المانجو في مصر، التي سيتم طرحها تدريجيًا خلال الموسم الذي يبدأ من يونيه إلى سبتمبر من كل عام، فيما يبدأ طرح بشائر محصول المانجو بداية من مايو.

سعر المانجو اليوم في الأسواق

أشهر أنواع المانجو في مصر

ومن أشهر أنواع المانجو في مصر، العويس، الكيت، الكنت، الزبدية، السكرية، النعومي، تيمور، ألفونس، فص، فجر كلان، تومي، هيدي، الهندي، صديقة.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

طرح 4 أنواع مانجو في سوق العبور

وشهد سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، الذي يعد من اكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى؛ طرح 3 أنواع من المانجو تضاف إلى المستوردة التي طرحت في السوق خلال فصل الشتاء.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور للجملة، في السطور الأتية

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 35 و50 جنيهًا. تراوح سعر المانجو جولك بين 40 و50 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار المانجو السكري بين 40 و50 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو المستورد سوداني بين 40 و70 جنيهًا.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

133 مليون دولار حجم صادرات مصر من المانجو الموسم الماضي

وعلى صعيد آخر؛ يشار إلى أن حجم صادرات مصر من المانجو بلغ 130 ألف طن بقيمة 133 مليون دولار، خلال الموسم التصديري الماضي أي في الفترة من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024؛ وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

29 % زيادة في صادرات مصر من المانجو

وارتفعت صادرات مصر من المانجو وفقًا للتقرير؛ لتصل إلى 133 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024؛ مقابل 103 ملايين دولار بنسبة نمو 29% خلال الموسم التصديري 2022/ 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.