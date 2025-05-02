الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

لعشاق ملكة الفواكه الصيفية، أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار المانجو اليوم في الأسواق، بدأ طرح ملكة الفواكه الصيفية في أسواق الجملة، بالتزامن مع قرب موسم المانجو الذي يصل ذروته في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، إلا أن أسواق الجملة استقبلت بشائر المانجو خلال أول يومين من مايو الجاري.

سعر المانجو اليوم في الأسواق
سعر المانجو اليوم في الأسواق

موسم المانجو يبدأ من يونيه إلى سبتمبر من كل عام

وتتعدد أنواع المانجو في مصر، التي سيتم طرحها تدريجيًا خلال الموسم الذي يبدأ من يونيه إلى سبتمبر من كل عام، فيما يبدأ طرح بشائر محصول المانجو بداية من مايو.

سعر المانجو اليوم في الأسواق
سعر المانجو اليوم في الأسواق

 أشهر أنواع المانجو في مصر

ومن أشهر أنواع المانجو في مصر، العويس، الكيت، الكنت، الزبدية، السكرية، النعومي، تيمور، ألفونس، فص، فجر كلان، تومي، هيدي،  الهندي، صديقة.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق
أسعار المانجو اليوم في الأسواق

طرح 4 أنواع مانجو في سوق العبور

وشهد سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، الذي يعد من اكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى؛  طرح 3 أنواع من المانجو تضاف إلى المستوردة التي طرحت في السوق خلال فصل الشتاء.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق
أسعار المانجو اليوم في الأسواق

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور للجملة، في السطور الأتية

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 35 و50 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو جولك بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار المانجو السكري بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو المستورد سوداني بين 40 و70 جنيهًا.
أسعار المانجو اليوم في الأسواق
أسعار المانجو اليوم في الأسواق

133 مليون دولار حجم صادرات مصر من المانجو الموسم الماضي

وعلى صعيد آخر؛ يشار إلى أن حجم صادرات مصر من المانجو بلغ 130 ألف طن بقيمة 133 مليون دولار، خلال الموسم التصديري الماضي أي في الفترة من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024؛ وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

أسعار المانجو اليوم في الأسواق
أسعار المانجو اليوم في الأسواق

29 % زيادة في صادرات مصر من المانجو

وارتفعت صادرات مصر من المانجو وفقًا للتقرير؛ لتصل إلى 133 مليون دولار خلال الموسم التصديري الماضي من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024؛ مقابل 103 ملايين دولار بنسبة نمو 29% خلال الموسم التصديري 2022/ 2023. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المانجو اسعار المانجو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو سعر المانجو اليوم سعر كيلو المانجو أسعار كيلو المانجو سعر كيلو مانجو أسعار كيلو مانجو
ads

الأكثر قراءة

اعمل حسابك هتطول، قطع المياه اليوم عن 5 مناطق حيوية بالقاهرة

ثقة أم طمع، بند يثير الخلاف بين الأهلي وماركو روزه

العقوبة المتوقعة على فتاة اليوجا بعد تعطيلها حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

إسكان النواب عن تعديلات الإيجار القديم: مش هنطرد حد والورثة يشوفوا شقة بره

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، تحذير من طقس اليوم الجمعة

أحدهم خطف الأنظار في وقت قياسي، الأهلي يحدد بديل مصطفى شوبير حال رحيله

لعشاق ملكة الفواكه الصيفية، أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

بعد حصولها على صفقة المعادن، أمريكا تنفض يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية