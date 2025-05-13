النعومي والفونس الأبرز، كيف تزرع شجرة مانجو على سطح منزلك؟ (فيديو وصور)

في أجواء ربيعية ساحرة، وبين رائحة الزهور وعطر الأرض، قامت "فيتو" بجولة مميزة داخل معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي، والذي يمتد حتى يوم 16 من هذا الشهر، حيث تتلاقى الطبيعة مع الإبداع، ويجد الزائر نفسه أمام مجموعة من الابتكارات الزراعية التي تلبي طموحات عشاق الزراعة المنزلية والبستنة الحديثة.

المانجو: فاكهة الملوك على أسطح المنازل!

من بين أبرز المشاهد اللافتة في المعرض، كان الإقبال الكبير على مشاتل الفاكهة، وتحديدًا أشجار المانجو، التي أثبتت حضورها القوي كأحد أكثر النباتات طلبًا من الزوار، وهو ما أكده لنا أحمد، المسؤول عن إحدى مشاتل الفاكهة داخل المعرض.

قال أحمد في حديثه لـ"فيتو":"المانجو مش بس فاكهة ملوكية، دي كمان نبتة يسهل العناية بيها وتقدر تزرعها على سطح بيتك من غير ما تحتاج مساحة كبيرة."

أنواع المانجو المعروضة: تنوّع يفتح الشهية

شهد المعرض عرضًا مميزًا لمجموعة واسعة من أصناف المانجو التي يمكن زراعتها بنجاح في المنازل، أبرزها:

النعومي

العويس

الصديق

الهندي

الفونس

الكيت

الاستون

الياسمينا روز

لكن اللافت للنظر كان الحضور القوي لأشجار المانجو القزمة، وهي أصناف هجينة لا يتعدى ارتفاعها مترين، ما يجعلها مثالية للأسطح والشرفات الصغيرة.

المانجو القزمة: زراعة ذكية وحديثة

تُزرع هذه الأشجار الصغيرة في "بوتات" (أصيص زراعية)، ويتم تقليمها وتطعيمها بعناية. وأوضح أحمد أن التطعيم يتم عبر نقل جزء من شجرة مانجو مثمرة إلى شجرة صغيرة في بداية نموها، وهي تقنية تضمن الحفاظ على صفات الثمار وجودتها.

المثير في الأمر أن هذه الأشجار تبدأ بالإثمار بعد 4 سنوات فقط من زراعتها، كما يمكن تطعيمها بأكثر من صنف، فتنتج الشجرة الواحدة عدة أنواع مختلفة من المانجو – في مشهد يُبهج القلب ويفتح الشهية.

أسعار في متناول الجميع

من مميزات هذه الأشجار أيضًا هو سعرها المناسب، إذ يتراوح سعر الشجرة الواحدة بين 150 إلى 350 جنيهًا، حسب حجمها وعمرها. ويُعد هذا الاستثمار البسيط فرصة ممتازة لكل من يرغب في خوض تجربة الزراعة المنزلية، سواء لهدف الزينة أو الإنتاج الغذائي.

فوائد الزراعة المنزلية للمانجو

زراعة المانجو على الأسطح لا تقتصر فقط على إنتاج الفاكهة، بل تمتد إلى العديد من الفوائد:

تحسين جودة الهواء

تقليل درجات الحرارة المحيطة

إضفاء لمسة جمالية للمكان

توفير غذاء عضوي وصحي

تحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيًا

ملاحظات ونصائح من المعرض

من خلال جولتنا، استطعنا جمع بعض النصائح المهمة لعشاق الزراعة المنزلية:

اختر نوع المانجو المناسب لمساحة منزلك.

تأكد من وجود شمس مباشرة لمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميًا.

استخدم تربة غنية بالمواد العضوية.

لا تفرط في الري – المانجو لا تحب الماء الزائد.

تابع عملية التقليم والتطعيم مع مختصين لضمان جودة الثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.