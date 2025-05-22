عمرو أدهم يعلن انتهاء أزمة قيد الزمالك ويتحدث عن تطورات مستحقات ميشالاك وجوميز (مستند)

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس بذل مجهودًا كبيرًا في رفع إيقاف القيد خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع يسعى للتعاقد مع صفقات قوية لوضع الفريق على منصات التتويج.

انتهاء أزمة قيد الزمالك

وقال عضو مجلس الإدارة عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "فيفا أخطرنا رسميًا اليوم برفع الإيقاف عن القيد في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق".

وواصل: "جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للزمالك، سافر فور إخطارنا بفسخ تعاقده مع النادي، ولم يكن لدينا وقت لتسوية مستحقاته، ولا يوجد أزمة على الإطلاق في هذا الملف".

وأضاف عمرو أدهم: "شكوى البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق قديمة بعد رحيله مباشرة، ولا يوجد بها أي جديد حتى الآن، وهناك محامٍ لدينا يعمل على هذا الملف، ونسعى في كل القضايا أن نقوم بحلها بطريقة ودية".

واختتم عضو المجلس تصريحاته قائلًا: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخطرنا بإغلاق ملف بوبيندزا بعد وفاة اللاعب بشكل نهائي".

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