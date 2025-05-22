الخميس 22 مايو 2025
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رياضة

نادي الزمالك ينعى شقيقة محمود الخطيب

الخطيب
الخطيب

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته. 

وفاة شقيقة محمود الخطيب 

وتوفيت، اليوم الخميس، نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.

 

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الأهلي الخطيب الزمالك وفاة شقيقة محمود الخطيب محمود الخطيب

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