ماذا يرتدي صن داونز وبيراميدز؟ تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري الأبطال (صور)

عُقد اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا الاجتماع الفني لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال في الرابعة من مساء غدا السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة الإياب في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وتم خلال الاتفاق على ترتيبات مباراة ذهاب النهائي حيث تم التأكيد على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على أن الملعب سيكون ممتلئا بالكامل بالجماهير في ظل بيع كامل تذاكر المباراة قبل عدة أيام، حيث يتسع الملعب لـ٥٠ ألف متفرج.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

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