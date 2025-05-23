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رياضة

بيراميدز يختتم استعداداته اليوم لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يختتم فريق بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة في بريتوريا بجنوب أفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الفريق السماوي تدريبه الأخير في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.

وادي فريق بيراميدز مرانه الأول عصر أمس الخميس بملعب جامعة توكس في بريتوريا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز 

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

 

بعثة بيراميدز في جنوب افريقيا


وغادرت مطار القاهرة في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بعثة نادي بيراميدز إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج مساء نفس اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ١٠ ساعات ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

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