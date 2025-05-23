أخبار الاقتصاد اليوم، البورصة المصرية تواصل حصد المكاسب، ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب بالصاغة، إنشاء أول مصنع لإنتاج الزنك باستثمارات 200 مليون دولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 23 مايو 2025

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 102.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيهًا إلى 144 جنيهًا للمستهلك.

باستثمارات 200 مليون دولار، كامل الوزير يتفقد موقع إنشاء أول مصنع لإنتاج الزنك النقي

تفقد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،الأرض المخصصة لشركة كليوباترا لمواد البناء بهدف إنشاء مصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة للصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات.

وتفقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل خلال زيارته الميدانية لمحافظة المنيا يرافقه اللواء/ عماد كدواني محافظ المنيا المنطقة الصناعية بوادي سريرية ومنطقة المطاهرة الصناعية، لبحث سُبل رفع كفاءتهما، والتعرف على كافة التحديات التي تواجه المنطقتين لدعم الاستثمار الصناعي بها، تمهيدًا لتحويل وادي سريرية والمطاهرة إلى أحد أبرز المراكز الصناعية الجاذبة للاستثمار في جنوب مصر

وشارك في الجولة التفقدية الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، والمهندس/ تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي كافة الأجهزة التنفيذية.

البورصة المصرية تواصل حصد المكاسب، قوى شرائية تستحوذ على حركة التعاملات وخبراء يرصدون تأثير خفض المركزى للفائدة على مؤشرات EGX

البورصة المصرية، أستطاعت مؤشرات البورصة المصرية حصد المكاسب خلال ختام حركة تعاملات الاسبوع حيث أنهت المؤشرات على ارتفاع جماعى بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، وسط أداء قوي للأسهم القيادية وانتقائية واضحة في تحركات السوق.

المؤشر EGX30 يتجاوز المقاومة الفنية

ومن جانبه قال أيمن فوده خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

تحسن في EGX70 وصعود بأسهم المضاربات

وتابع فودة قائلا: ارتفع أيضًا المؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة

الانتقائية تهيمن على أداء السوق

وأضاف أيمن فودة أن جلسة ختام الاسبوع شهدت صعود 96 سهمًا فقط، في مقابل 123 سهمًا تراجعوا، بينما ثبتت أسعار 25 سهمًا دون تغيير، ما يعكس حالة من الانتقائية الشديدة في قرارات المستثمرين، وتركيز السيولة في أسهم محددة ذات مؤشرات مالية قوية أو توقعات إيجابية بنتائج الأعمال.

ارتفاع متواصل لأسعار الذهب , هذا العيار يسجل 5370 جنيها

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا جديدا بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025، بنحو 10 جنيها ليبلغ إجمالى الارتفاعات بسوق الذهب نحو 70 جنيها بحركة التعاملات وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5370 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيها.

سعر الذهب

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع (آخر تحديث)

أسعار الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ارتفاعا بنحو 4 قروش في ختام تعاملات الأسبوع، حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري.

أسعار الدولار اليوم

يُعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

اسعار الدولار

سعر الدولار

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي :

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 49.83 جنيه للشراء.

- 49.87 جنيه للبيع.

ارتفاع كبير فى سعر جرام الذهب بالصاغة ، عيار 21 لامس 4690 جنيها

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025، بنحو 60 جنيها وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4690 جنيها.

ارتفاع جنونى فى سعر الجنيه الذهب بالصاغة ( اخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب من جديد خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، بنحو 400 جنيها، ليسجل 37500 جنيهات.

اقرأ التالي: 240 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

الصناع: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات..والمصرية لشباب الأعمال: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة المصري

اكد الصناع ان قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، كما أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%.

ولقد اصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب

المصرية لشباب الأعمال: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة المصري

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.

وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.