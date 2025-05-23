الجمعة 23 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في عمان

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 36 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3329.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، مرتفعًا بنحو 4% منذ بداية الأسبوع، في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أبريل.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتصل إلى 3329.80 دولارًا.

في المقابل، تراجع الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مطلع أبريل مما يجعل الذهب المُسعر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

 

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جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

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