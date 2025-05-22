الزمالك يتخلص من كابوس إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات بوطيب وباتشيكو

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة الكابتن حسين لبيب، في إنهاء واحدة من أبرز الأزمات التي واجهت القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد رفع عقوبة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النادي بسبب مستحقات مالية متأخرة.

إنهاء أزمة قيد الزمالك

وكان نادي الزمالك في بيان رسمي، قد أكد أن الإدارة قامت خلال الأيام الماضية بتحويل مبلغ 983 ألف يورو إلى المهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، تمثل مستحقاته المتأخرة بالكامل، إلى جانب تسوية ملف المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو بدفع نحو مليون يورو.

وأكدت النشرة الرسمية الصادرة عن نظام الانتقالات الدولي (TMS) التابع للفيفا، اليوم، عدم وجود اسم نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، ما يعد إشارة رسمية إلى رفع العقوبة بشكل نهائي عقب إنهاء النزاعات المالية المرتبطة بالملفين.

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