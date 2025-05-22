محمد السيد ينتظم في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وشارك محمد السيد في جميع فقرات المران البدنية والفنية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجيت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

الزمالك ينهي معسكره بالإسماعيلية بعد 3 أيام فقط ويعود للقاهرة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكره مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

معسكر الزمالك في الإسماعيلية

وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنيًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلًا فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الزمالك يوم السبت الماضي على أن ينتهي أمس الأربعاء، ولكن بسبب نقص المعدات والملابس بدأ الأحد وانتهى اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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