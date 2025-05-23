بعد تعرض جزيرة كريت لهزات أرضية جديدة.. الشبكة القومية لرصد الزلازل: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي.. وارتفاع الأمواج لا يتجاوز عدة سنتيمترات

شهد جزيرة كريت في اليونان اليوم الجمعة هزة ارضية ضمن توابع الزلزال، بقوة 3.5 ريختر، حيث أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر ضربت جزيرة كريت في اليونان.

تكرار سيناريو زلزال 1992

وقال المركز إن الهزة وقعت على عمق 60 كيلومترًا وعلى بعد 78 كم شمال شرق مدينة هيراكليون، ويعتبر ذلك الثالث الذي تشهد منطقة البحر المتوسط خلال أيام، ومع تكرار الزلازل في فترة قصيرة ظهرت تخوفات لدى البعض من تكرار سيناريو زلزال 1992.

هزة أرضية قوية ضربت جزيرة كريت

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان عاجل، تسجيل هزة أرضية قوية ضربت جزيرة كريت باليونان صباح أمس الخميس 22 مايو، وشعر بها عدد من سكان مصر، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:19:38 صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة بلغت 6.24 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 499 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وفي تعليقه على الزلزال، أوضح الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بـ الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ فيتو أن منطقة شرق البحر المتوسط تُعد من المناطق النشطة زلزاليًا، وهو ما يجعل مثل هذه الهزات أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا.

توابع زلزال اليونان

أكد الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالشبكة القومية للزلازل، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيافية، أنه تم تسجيل توابع لزلازل اليونان وهذا أمر طبيعي، لافتا إلى أن التوابع تكون أقل حدة من الزلزال لذلك لا يقوم المعهد بإصدار بيان عنها.

وأضاف الدكتور عيد أن الزلازل التي تقع في تلك المنطقة لا تؤدي عادة إلى تكوّن موجات تسونامي، مشيرًا إلى أن أقصى ما قد تسببه هو ارتفاع بسيط في مستوى الأمواج لا يتجاوز عدة سنتيمترات، مؤكدًا أن مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي نتيجة لتلك الزلازل.

وأشار إلى أن جزيرة كريت تُعد من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا، موضحًا أن زلزال أمس لا يُقارن بزلزال عام 1992 الذي وقع في دهشور وتسبب في خسائر بشرية ومادية، نظرًا لقرب مركزه من التجمعات السكنية، على عكس زلازل البحر المتوسط التي تقع على مسافات بعيدة من السواحل المصرية.

وأكد الدكتور هشام عيد أن الإحساس بالزلازل يختلف بحسب عمق مركز الزلزال وبعده عن سطح الأرض، وهو ما يفسر تفاوت الشعور بالهزة بين المواطنين في مناطق مختلفة.

توابع زلزال اليونان

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد أمس الخميس 22 مايو 2025 توابع زلزال اليونان وجاءت أول ثلاث توابع عقب حدوث الزلزال بدقائق معدودة، حيث تم تسجيل أول تابع للهزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 487 كيلو مترا شمال مرسى مطروح و بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر, وكان التابع الثانى عقب التابع الأول بدقائق معدودة وعلى بعد 492 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر اما التابع الثالث فكان على بعد 494 كيلو متر من شمال مطروح وبقوة 3.18 درجة على ريختر.

أما التابع الرابع فبعد مرور ما يقرب من ساعتين من حدوث الزلزال على بعد 490 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 4.03 درجة على مقياس ريختر, وتم تسجيل التابع الخامس بعد الرابع بدقائق معدودة على بعد 485 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر, أما التابع السادس فكان على بعد 482 كيلو مترا شمال مرسى مطروح, وبقوة 3.65 درجة على مقياس ريختر, أما التابع الاخير والسابع فكان على 490 بعد كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.74 درجة على مقياس ريختر.

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