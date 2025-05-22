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أخبار مصر

عودة الأجواء الحارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية، بدءا من غد الجمعة لتسجل السواحل الشمالية 30:35 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 35: 38 درجة مئوية وجنوب البلاد من 40: 43 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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