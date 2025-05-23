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أخبار مصر

تنخفض إلى 24 درجة بهذه المناطق، موعد انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس ,فيتو
حالة الطقس ,فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة التى تبدأ، اليوم الجمعة، حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض يوم الثلاثاء المقبل، بقيم تتراوح بين 8:9 درجات مئوية، لتسجل السواحل الشمالية 24:25 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 30: 31 درجة مئوية وجنوب البلاد من 31: 32 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3: 4 درجات الحرارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:26

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