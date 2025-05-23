خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان عاجل، تسجيل هزة أرضية قوية ضربت جزيرة كريت باليونان صباح أمس الخميس 22 مايو، وشعر بها عدد من سكان مصر، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:19:38 صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة بلغت 6.24 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 499 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وفي تعليقه على الزلزال، أوضح الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بـ الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ فيتو أن منطقة شرق البحر المتوسط تُعد من المناطق النشطة زلزاليًا، وهو ما يجعل مثل هذه الهزات أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا.

وأضاف الدكتور عيد أن الزلازل التي تقع في تلك المنطقة لا تؤدي عادة إلى تكوّن موجات تسونامي، مشيرًا إلى أن أقصى ما قد تسببه هو ارتفاع بسيط في مستوى الأمواج لا يتجاوز عدة سنتيمترات، مؤكدًا أن مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي نتيجة لتلك الزلازل.

وأشار إلى أن جزيرة كريت تُعد من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا، موضحًا أن زلزال أمس لا يُقارن بزلزال عام 1992 الذي وقع في دهشور وتسبب في خسائر بشرية ومادية، نظرًا لقرب مركزه من التجمعات السكنية، على عكس زلازل البحر المتوسط التي تقع على مسافات بعيدة من السواحل المصرية.

وأكد الدكتور هشام عيد أن الإحساس بالزلازل يختلف بحسب عمق مركز الزلزال وبعده عن سطح الأرض، وهو ما يفسر تفاوت الشعور بالهزة بين المواطنين في مناطق مختلفة.

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