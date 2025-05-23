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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك وبتروجت
الزمالك وبتروجت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، غدا السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت 

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وبتروجت

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز.

فيما أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

الزمالك ينهي معسكره بالإسماعيلية بعد 3 أيام فقط ويعود للقاهرة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكره مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنيًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلًا فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الزمالك يوم السبت الماضي على أن ينتهي أول أمس الأربعاء، ولكن بسبب نقص المعدات والملابس بدأ الأحد وانتهى الثلاثاء الماضي. 

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