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رياضة

الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي بنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يد الزمالك
يد الزمالك

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام ريشة، على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة 30-22، في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 10 فرق.

 بهذه النتيجة، يتأهل الزمالك للمباراة النهائية ليضرب موعدا مع الأهلي. 

مباراة الزمالك والترجي أقيمت مساء اليوم الخميس، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

الزمالك يتأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية

ووصل الزمالك إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الزمالك في بطولة إفريقيا

وحقق الزمالك الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات أمام فرق: منتدى درب سلطان، ووداد سمارة وكينشاسا وفاب الكاميروني، ثم الفوز على ريد ستار في الدور ربع النهائي.

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