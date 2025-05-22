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رياضة

أول رد من الزمالك على شكوى ميشالاك في فيفا

ميشالاك
ميشالاك

 أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شكوى اللاعب البولندي كونراد ميشالاك للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تخص مستحقاته المالية، ليست حديثة، كما تم طرحها في بعض وسائل الإعلام.

 

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق 

 وأوضح عمرو أدهم، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن شكوى ميشالاك ضد النادي قُدمت منذ رحيل اللاعب عن الزمالك، وأن إدارة النادي على علم تام بذلك، وحتى الآن لم يصدر "فيفا" أي قرار بشأن الشكوى.

وأضاف: "أتعجب من طرح الأمر في الوقت الحالي رغم عدم حدوث أي تطورات، وقد يكون الأمر له علاقة بنجاح الزمالك في إنهاء العديد من القضايا وسداد مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين".

ميشالاك 
ميشالاك 

وتابع عضو المجلس: "نعمل حاليًا على تسوية مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق وجهازه المعاون، خاصة وأنه أنهى عقده ورحل مباشرة قبل تسوية مستحقاته، وسيتم حل الأمر ومنحه حقوقه كاملة، إلى جانب قضية السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق".

واختتم عمرو أدهم تصريحاته: "تلقى نادي الزمالك، بالأمس، مخاطبة من محامي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق، أكد فيها على تسلم المدرب لمستحقاته لدى النادي، وهي خطوة إيجابية من المتوقع أن يتبعها خلال الأيام المقبلة خطاب رسمي من "فيفا" بإنهاء القضية ورفع إيقاف القيد بسبب قضية المدرب البرتغالي".

 

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