الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين نابولي وبارما في الدوري الإيطالي

نابولي
نابولي

تعادل فريق نابولي مع نظيره بارما سلبيا، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب اينيو تارديني ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي.

تشكيل نابولي ضد بارما 

ميريت، دي لورينزو، رحماني، أوليفيرا، سبينازولا؛ بوليتانو، أنجويسا، جيلمور، ماكتوميناي؛ راسبادوري، لوكاكو".

 

تشكيل بارما ضد نابولي 

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وتُلعب جميع مباريات الأسبوع 37 في الدوري الإيطالي بتوقيت واحد الليلة لضمان عدالة المنافسة، سواء من ناحية المنافسة على اللقب أو مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو مراكز الهبوط، باستثناء مباراة واحدة أقيمت أمس بين أتالانتا وجنوى.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- نابولي 78 نقطة
2- انتر ميلان 77 نقطة
3- أتالانتا 68 نقطة
4- يوفنتوس 64 نقطة
5- لاتسيو 64 نقطة
6- روما 63 نقطة
7- بولونيا 62 نقطة
8- ميلان 60 نقطة
9- فيورنتينا 59 نقطة
10- كومو 48 نقطة
11- تورينو 44 نقطة
12- أودينيزي 44 نقطة
13- جنوى 40 نقطة
14- كالياري 33 نقطة
15- هيلاس فيرونا 33 نقطة
16- بارما 32 نقطة
17- ليتشي 28 نقطة
18- إمبولي 28 نقطة
19- فينيزيا 26 نقطة
20- مونزا 18 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

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نابولي بارما نابولي ضد بارما الدوري الإيطالي

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