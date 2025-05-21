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المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء وطلب مبالغ مالية بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء وطلب مبالغ مالية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

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المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء وطلب مبالغ مالية بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

 

أحالت النيابة العامة المتهم عبد العليم.م.ا، في القضية رقم  15144 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4558 / 2022 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة -، نقل بجهاز من الأجهزة صورة المجني عليها ملك.م.م في مكان خاص.

استطرد أمر الإحالة بالقليوبية، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي الصور الملتقطة بالطريقة محل الاتهام السابق وكان ذلك مصحوبًا بطلب ولحملها على  إرسال مبلغ 3 آلاف و500 جنيه إليه لعدم نشرها.

اختتم أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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