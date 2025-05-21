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صحة القليوبية تضبط 625 كيلو طحينة مغشوشة في مخزن غير مرخص بالخانكة

ضبط طحينة مغشوشة
ضبط طحينة مغشوشة في مخزن غير مرخص بالقليوبية،فيتو

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بـالقليوبية حملة مكبرة على عدد من المحال العامة ومخازن الأغذية بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط 625 كيلو من الطحينة المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية داخل أحد المخازن غير المرخصة. 

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صحة القليوبية تضبط 625 كيلو جرام طحينة مغشوشة في مخزن غير مرخص بالخانكة

وجرى تنفيذ الحملة بناء على توجيهات  الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاتم الشامي، مدير الإدارة الصحية بالخانكة، والدكتور محمد طلعت، المدير الوقائي بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 625 كيلو جرام طحينة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، تم التحفظ عليها وسحب عينة عشوائية لإرسالها إلى معامل بنها للتحليل، تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية،تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية،التوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

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صحة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية مدينة الخانكة

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