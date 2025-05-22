يمكن يكون آخر فيديو ليا، خالد يوسف يصدم جمهوره في بث مباشر

كشف المخرج خالد يوسف أنه تعرض لهجوم شديد وصل إلى التهديد بالقتل من قبل أنصار النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع.

خالد يوسف يتلقى تهديدات من أنصار أحمد الشرع

وأضاف خالد يوسف في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك أنه كتب “بوست” عن الجولاني وعن تسليمه لوثائق المخابرات السورية إلى العدو الصهيوني، وحذفت البوست على الفور إدارة فيس بوك.

وأكد أن فيس بوك منصة تناصر العدوان على الشعوب، وأن هذا الفيديو قد يكون الأخير له بسبب تحذير إدارة فيس بوك بغلق صفحته، مشيرا إلى أنه تلقى في الوقت نفسه تهديدات من أنصار النظام السوري الجديد وصلت إلى التهديد بالقتل، ولم يكلف أحد نفسه بالرد على ما كتبه.

أعرب المخرج خالد يوسف في منشور سابق له، عن رأيه بشأن إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعادة نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية تعود إلى إيلي كوهين، العميل التابع لجهاز الموساد، والذي أدى مهام استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في دمشق عام 1965، وتعد هذه المواد جزءًا من الأرشيف السوري الرسمي الذي كان في حوزة كوهين.



خالد يوسف يغضب من تسليم ملف إيلى كوهين

وكتب خالد يوسف عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ليس لها من دون الله كاشفة إن في الحلق غصة وفي القلب حرقة وفي العين عَبرة، نحن نعيش أسوأ وأحقر ما مر على أمة العرب عبر تاريخها كله.

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