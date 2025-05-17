السبت 17 مايو 2025
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حوادث

النيابة تبدأ التحقيق في بلاغات بسمة وهبة ضد خالد يوسف وشاليمار الشربتلي

بسمة وهبة وشاليمار
بسمة وهبة وشاليمار الشربتلي

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من الإعلامية بسمة وهبة، والتي تتهم فيها المخرج خالد يوسف بتهديدها وتحريض زوجته الفنانة شاليمار الشربتلي ضدها، إضافة إلى تسريب مكالمة هاتفية خاصة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، كلفت النيابة العامة الجهات المختصة بفحص المحتوى الرقمي المقدم، وإعداد تقرير فني بشأن صحة التسجيلات وتحريرها، مع الاستماع لأقوال الطرف الشاكي، تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات الجارية.

وكانت وهبة قد حررت محضرا رسميا بقسم شرطة أكتوبر أول، عبر محام وكيل عنها، اتهمت فيه خالد يوسف بكتابة منشورات تهديد على حسابه بـ"فيسبوك" ثم حذفها لاحقًا، إلى جانب تحريض زوجته على الإساءة إليها وتسريب مكالمة هاتفية جمعتها بها.

كما تقدمت وهبة ببلاغ آخر إلى النائب العام تتهم فيه شاليمار الشربتلي بتسجيل المكالمة دون إذن قانوني والتلاعب بمحتواها باستخدام برامج المونتاج بهدف الإساءة إلى سمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام.

ووفقا لنص البلاغ، أوضح دفاع الإعلامية بسمة وهبة أن التسجيل تم استغلاله بغرض التشهير، ما يعد انتهاكا صارخا للخصوصية وحقوق الفرد.

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النيابة العامة شرطة أكتوبر أول اكتوبر فيسبوك المخرج خالد يوسف

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