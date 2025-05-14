الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

خالد يوسف يعود للسينما بثلاثة أفلام

خالد يوسف
خالد يوسف

شهدت الأيام الماضية اجتماع بين المخرج خالد يوسف وإحدى شركات الإنتاج السينمائي الكبرى بالوطن العربي، حيث اتفق الطرفان على عمل ثلاثة أفلام سينمائية، يعود من خلالها يوسف إلى السينما بعد غياب عامين متتاليين.

 

وكشف مصدر مقرب من خالد يوسف أن الأفلام الثلاثة سيكونون بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث أختار قصصهم بعناية، وسوف يبدأ التحضير للعمل الأول خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فيلم الأسكندراني

وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية، فيلم “الإسكندراني”، الذي عرض في 2023، وحقق نجاحًا لا بأس به، وكان من بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد وعصام السقا ومن تأليف اسامة أنور عكاشة.

مسلسل سرة الباتع

كما كانت آخر أعمال خالد يوسف الدرامية، مسلسل “سرة الباتع”، الذي عرض عام 2022، وقام ببطولته الفنان أحمد فهمي وأحمد السعدني وريم مصطفى وحنان مطاوع وحسين فهمي، وجمع العمل بين الأحداث التاريخية التي تعود إلى فترة الحملة الفرنسية، كما رصد بعد القصص من الفترة الحالية.

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