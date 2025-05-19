الإثنين 19 مايو 2025
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انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

إيلي كوهين، فيتو
إيلي كوهين، فيتو

 

 

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سوريا إيلي كوهين الموساد مدينة حلب

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