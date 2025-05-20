السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

أكد روبرت فورد السفير الأمريكي السابق فى سوريا، أنه فى بداية 2023 طلبت منه منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة فى حل النزاعات مساعدتها فى إخراج الرئيس السوري أحمد الشرع، من عالم الإرهاب، ودمجه فى عالم السياسة.



وأضاف أن "الشرع"، وقتها كان أسمه "الجولاني"، علما بأن اسمه الحقيقي هو "أحمد الشرع"، والذي لم يكشف عن هذا الاسم إلا بعد سيطرته على دمشق، في حرب خاطفة في ديسمبر 2024.



وأوضح:" في المرة الأولى التي قابلت فيها الشرع، وقولت له باللغة العربية لم أكن أتخيل ولو بعد مليون عام أن أجلس بجانبك وأنت بلحية كبيرة وترتدي ملابس عسكرية، ونظر لي وتحدث بهدوء ردا عليا، قائلا: ولا حتى أنا".

وتابع: " التقيت بالشرع مرتين فى عام 2023، في إدلب، والمرة الثالثة كانت فى يناير 2025 بالقصر الرئاسي بدمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلم الشرع رئاسة سوريا فى المرحلة الانتقالية، وقولت له لم أكن اتوقع أن أراك هنا ولو بعد مليون سنة، فابتسم وقال: أحب أن افاجئك باستمرار يا سعادة السفير".



داعش يهاجم الشرع بعد لقاء ترامب



يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قد هاجم الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر التنظيم الإرهابي أن في لقاء ترامب والشرع، الصورة باتت أوضح حول خلاف الأخير العقائدي مع داعش لا خلافًا سياسيًا حزبيًا.

واتهم التنظيم الرئيس الشرع باستبدال “ملة إبراهيم” (في إشارة إلى الدين الإسلامي) باتفاقيات “أبراهام”. وذلك علي حد زعمهم.

ووصف داعش الاتفاقيات الدولية التي عقدها الرئيس الشرع، بـ”تنازلات واستجلاب الرضا الأمريكي واليهودي”، واعتبرها صفقات خاسرة، بدأها قبل وصوله إلى الحكم بسنوات الرئاسة، قائلًا إنها “منحته الرئاسة، لكنها سلبته دينه وشرفه”.

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