الرئاسة السورية: الشرع تلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبي

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس تلقى اتصالًا من رئيس المجلس الأوروبي بحثا خلاله قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات.



وأوضحت الرئاسة السورية أن الرئيس أشار إلى أن التدخلات الإسرائيلية تؤثر في سوريا وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على وقفها.



وأشارت أن الرئيس رحب بالشركات الأوروبية للاستثمار في سوريا مؤكدًا أن البلاد تشكل فرصة استثمارية واعدة، كما أكد في اتصاله مع رئيس المجلس الأوروبي أن سوريا ممر اقتصادي مهم بين الشرق والغرب.

وفي سياق آخر أعلن مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الخارجية يجب أن تكون جزءًا من خططنا وبرامجنا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، من أن السلطة الجديدة في سوريا كانت على شفير الانهيار ومهددة بالحرب الأهلية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: السلطة الجديدة في سوريا كانت مهددة بعودة تنظيم داعش وسيطرة إيران.

وقبل وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين.



وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافي البلاد عقب النزاع المدمّر والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

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