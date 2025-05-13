الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظ الدقهلية يتابع انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطوير استاد المنصورة (صور)

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير استاد المنصورة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطوير استاد المنصورة، وتفقد أرض الملعب، ومضمار ألعاب القوى، وأكد على تعيين شركة صيانة متخصصة للقيام بالصيانة الدورية لأرض الملعب والتراكات حفاظا على موارد الدولة وعلى الإنجاز الذي يتحقق باستاد المنصورة لأجل أبنائها.

 

افتتاح المرحلة الأولى قريبا

وأكد محافظ الدقهلية أن افتتاح المرحلة الأولى قريبا، وأكد على البدء في تدشين أعمال المرحلة الثانية التي تشمل تطوير المقصورة والمدرجات وغرف خلع الملابس والأضواء الكاشفة وقاعة كبار الزوار، وأضاف أن استاد المنصورة سيدخل المنافسات الرياضية الدولية بعد اعتماده من الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، كما سيتم الحصول على الاعتماد الدولي للملعب.

التشطيبات الجارية في فندق استاد المنصورة، للوقوف على معدل إنجاز الأعمال

وتفقد محافظ الدقهلية أيضا أعمال التشطيبات الجارية في فندق استاد المنصورة، للوقوف على معدل إنجاز الأعمال، والتأكد من حسن سير العمل، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة للأعمال بأعلى جودة وكفاءة، كما أكد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال.

 

 

سرعة الانتهاء من مرحلة الترميمات والبدء في أعمال التشطيبات

وتفقد محافظ الدقهلية غرف الفندق تحت التشطيب، وقاعة المحاضرات، وورش العمل، وقاعة كبار الزوار، والمطعم المركزي، والمكتبة، وغرف إقامة الفرق الرياضية، وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من مرحلة الترميمات والبدء في أعمال التشطيبات، مع التأكيد على العمل وفقا لكود الفنادق، والتأكيد على تخصيص مصعد لذوي الهمم، ووجود نظام حديث للحماية المدنية بالفندق لمواجهة أي أخطار.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الرياضة، والدكتور محمود عبد الهادي  مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الرياضة، والمهندس رضا سليمان المشرف على أعمال تطوير الاستاد، والمهندس حسن الشرقاوي المشرف على أعمال الفندق، وجميع العاملين بالموقع على حسن أدائهم.

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