وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية في لقاء حواري موسع مع الكيانات الشبابية بالقاعة الكبرى

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس ملتقى الحوار الوطني للقيادات والكيانات الشبابية، بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة، بالقاعة الكبري بديوان عام محافظة الدقهلية.

وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية في لقاء حواري

حضر فعاليات اللقاء الحواري الكيانات الشبابية بالدقهلية وهم: كيان شباب بحرى، كيان سند شباب الدلتا، كيان اتحاد طلاب تحيا مصر، كيان المصريون الشباب، كيان صناع الفرص، كيان الاتحاد الشبابي لدعم مصر، كيان الشباب بناة المستقبل، كيان إرادة شباب مصر، كيان الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية، كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية، وأعضاء برلمان الطلائع وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واتحاد بشبابها، وأعضاء شباب يدير شباب "YLY".

بدأت فعاليات الملتقى الحواري للقيادات الشبابية بالسلام الوطني، ثم عرض فيديو عن الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية، أعقبها كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، أشادت فيها بالدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى دعم الشباب والكيانات الشبابية على مستوى الجمهورية عامة وبمحافظة الدقهلية خاصة، وعرض فيديو عن حجم الاستثمارات بالهيئات الشبابية والرياضية بالدقهلية.

ومن جانبه أعرب "وزير الشباب والرياضة " عن خالص شكره وتقديره لشباب مصر الواعي المحب لوطنه وأرضه وضرورة العمل علي تكوين الكيانات الشبابية للاستفادة من طاقتهم، مشيرا إلى دعمه الدائم والكامل لهم، وإن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، كما يولى سيادته اهتماما ودعما خاصا للشباب والرياضة.

وقال " صبحي " نحن نسير بالعمل مع العلم وبالحلم والأمل نحقق المستحيل من أجل رفعة هذا الوطن، لأن العمل بدون علم لن يحقق المطلوب ولن تتقدم الأمم.

وأشار " صبحي " أننا قمنا بوضع خطة لتقديم كافة الخدمات الرياضية للكيانات الشبابية ودمجهم في المجتمع وسيكون هناك وجه آخر للرياضة في مصر، من خلال رؤية وخطة وزارة الشباب الرياضة من أجل وضع مصر في مكانتها الرياضية السليمة بين شعوب العالم.

وأكد صبحى أنه رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر ولكن الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا وكبير للشباب المصرى فى كل محافظات الجمهورية فى مختلف المجالات من توظيف والأسرة والفتاة والمرأة، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب، لتصبح مراكز مجتمعية خدمية لكافة أطياف المجتمع.

قال " مرزوق " باسم ابناء الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفاعليات والاحتفالات والمبادرات في جو يسوده الأمن والأمان والاستقرار.

وأشار " المحافظ " إلى أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للشباب وعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم الكامنة إيمانًا منه بقدرة الشباب على تغيير المستقبل من خلال العمل على إعدادهم الإعداد الصحيح من أجل رفعة هذا الوطن.

كما قال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والمتواصل للشباب والكيانات الشبابية على أرض محافظة الدقهلية، وحرصه الدائم على حضوره ومشاركته كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية علي أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، وشباب الاتحاد والكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية.

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