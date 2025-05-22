كانوا بينقبوا عن آثار، تفاصيل القبض على 4 أشخاص في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر.

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار داخل منزل يمنية النصر

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بتنقيب عصابة عن الآثار داخل منزل أحدهم بقرية ميت الخولي دائرة المركز.

اسماء المتهمين في التنقيب عن الآثار

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المنزل ملك شخص يدعى محمود ال.س.، 44 سنة، والذي استعان بـ3 متهمين آخرين للبحث والتنقيب عن الآثار لتحقيق حلم الثراء السريع، وهم: أحمد ف.م.إ.، 34 سنة، عامل عادي، مسجل شقي سرقات عامة، وعصام ي.م.، 22 سنة، وعبد العاطي أ.أ.، 19 سنة، عامل، مقيمين بقريى منشأة الغربي بمركز تمي الأمديد.

ضبط المتهمين داخل المنزل، وبحوزتهم أدوات معدة لأعمال الحفر

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين داخل المنزل، وبحوزتهم أدوات معدة لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار عبارة عن كواريك وفأس ومقاطف وجرادل وأحبال، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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